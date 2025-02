Donnapop.it - Jenny Urtis ha un nuovo fidanzato: ecco chi è il compagno dopo il coming out come donna trans

, nota chirurga dei vip e celebrità, ha recentemente fatto parlare di sé, non solo per la sua carriera professionale, ma anche per la sua vita privata. Lo scorso dicembre, infatti, ha fattoout, un passo importante che ha segnato una nuova fase della sua vita.Di recente, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha anche rivelato di essere fidanzata e, tramite un’intervista, ha svelato alcuni dettagli sulla sua nuova relazione. Ma chi è il misteriosoche le ha rubato il cuore?Chi è ildi?Ildiè un uomo calabrese, descritto da Fabrizio Corona“un bellissimo uomo” con una personalità forte e decisa. Secondo le parole di Corona, il suoè un imprenditore serio, muscoloso, abbronzato e sempre impeccabile nel suo look.