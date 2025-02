Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner "spalle al muro": incubo-squalifica, perché le cose si mettono male

Mancano ancora due mesi, due lunghi mesi (16 e 17 aprile) all'arbitrato presso il Tas di Losanna che metterà la parola fine alla vicenda Clostebol. L'che sta tormentandoda mesi. Lesembra non si stiano mettendo bene per il nostro campionissimo. Ecco. Piccolo e doveroso riassunto delle puntate precedenti per chi, sinora, fosse vissuta su Marte: nell'aprile 2024. dopo il torneo di Indian Wells, il numero 1 del mondo viene trovato positivo a tracce infinitesimali di questa pomata proibita, penetrata nel corpo dopo un massaggio praticato dal suo fisioterapista. Ad agosto, cinque mesi dopo,viene assolto dall'Itia (International Tennis Integrity Agency) che accetta la tesi della «contaminazione volontaria». Tuttavia la Wada, l'agenzia antidoping per lo sport, a sorpresa presenta un ricorso che genera l'arbitrato del 16 e 17 aprile durante il qualeverrà giudicato da tre arbitri: uno scelto dalla stessa Wada, uno dae il terzo dal Tas.