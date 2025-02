Oasport.it - Jannik Sinner riprende gli allenamenti a Montecarlo: a lavoro per il torneo di Doha

ha ripreso i suoi. Dopo una settimana di stacco dedicata in particolare ai suoi affetti e non senza polemiche per il “No” all’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il n.1 del mondo è tornato in campo aper prepararsi in vista dei prossimi appuntamenti. Il primo della lista è l’ATP500 di, in programma dal 17 al 22 febbraio.Sarà un test molto probante per, vista la partecipazione. Nell’entry-list ci sono nomi importanti: lo spagnolo Carlos Alcaraz, il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev, l’australiano Alex de Minaur, l’altro russo Andrey Rublev, il bulgaro Grigor Dimitrov e il greco Stefanos Tsitsipas, considerando le teste di serie. In tabellone anche l’altro azzurro Matteo Berrettini.Vittorioso negli Australian Open, il pusterese vuol gestire al meglio la propria programmazione, per essere sempre competitivo negli eventi a cui prenderà parte.