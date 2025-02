Ilgiorno.it - Jannacci e la Milano che fu. Un viaggio nella memoria tra monologhi e canzoni

Leggi su Ilgiorno.it

per immergersiche fu, tra i personaggi di un maestro della canzone d’autore, capace di far sorridere, commuovere e riflettere al tempo stesso. Unfra senzatetto con le scarpe da tennis, poveracci di Rogoredo, amori persi lungo viale Forlanini, rievocati e fatti rivivere anche attraverso i fumetti e le illustrazioni di grandi artisti raccolti in una mostra. È il doppio evento dedicato a Enzoche si terràbiblioteca civica di Verano, in via Nazario Sauro, e per cui già da oggi è possibile prenotare i posti. A trasportare nelle atmosfere all’ombra della Madonnina ci penserà lo spettacolo “Quello dal cuore urgente - Parole e musica di Enzo”, che verrà portato in scena sabato 15 alle 21, con la regia di Dario Barezzi, dal gruppo Quelli della Mascherpa, ossia Gianluca Crapanzano, Giuseppe Mascherpa, Massimo Pasculli e Davide Renzi.