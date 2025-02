Panorama.it - Italiani popolo di venditori (online)

Del desiderio compulsivo di fare shopping si è parlato ampiamente. Ma oggi si va in controtendenza: la gente ha scoperto il piacere di vendere quello che non interessa più. Tra sostenibilità e voglia di fare piccoli guadagni, glidanno fondo a soffitte e cantine e riversano tonnellate di oggetti sulle app per la compravendita. Da un’inchiesta di BVA - Doxa si evince che 24 milioni di persone in Italia comprano e vendono beni di seconda mano, generando un valore economico di 25 miliardi di euro, con un guadagno medio annuo di circa mille euro a persona. Vere e proprie community, che hanno numeri da megalopoli: solo su Subito.it ci sono oltre 18,7 milioni di utenti unici al mese.Con il motto di «diventiamo tutti mercanti», si sono ingrossate le schiere di undi, che si scatena sulle piattaforme e sulle numerose app disponibili.