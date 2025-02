Thesocialpost.it - Italia, valanga travolge due escursionisti

MOMBOLO (REGGIO EMILIA) – Unaha travolto duequesta mattina sul monte Cusna, nell’Appennino Reggiano. Il rapido intervento del Soccorso alpino emiliano-romagnolo ha evitato il peggio: la squadra, già presente in zona, è riuscita a estrarre le due persone in tempi brevi.I malcapitati, sebbene sotto choc, sono stati trovati in buone condizioni di salute, senza riportare traumi gravi.L’episodio segue di poche ore un altro intervento di soccorso in Appennino: ieri, sul monte Ventasso, due giovanisono stati recuperati dal Saer e dai vigili del fuoco, dopo essere stati sorpresi da una bufera di neve lungo il sentiero.Le operazioni di salvataggio confermano l’attenzione alta delle squadre di soccorso in un periodo caratterizzato da condizioni meteo particolarmente instabili in quota.