Ilfattoquotidiano.it - Israele preleva e congela lo sperma dei soldati morti nella guerra a Gaza: boom di richieste dopo il 7 ottobre

Fecondazione assistita col seme dei cadaveri del 7e della. In questo modo decine di famiglie israeliane provano a ‘tenere in vita’ i loro cari deceduti nello scontro con Hamas. Una pratica, la Postmortem sperm retrieval (Pmsr), che nel Paese esiste da almeno 20 anni, ma che con l’attacco del partito armato palestinese nel cuore del Paese che ha provocato oltre 1.200 vittime e lache lo ha seguito ha registrato un picco di.I primi a ricorrere alla raccolta del seme dal cadavere dei propri figli sono state tre famiglie di tre giovani uccisi al festival Nova che sono così riuscite are il loro. Da lì è iniziata la ricerca di donne disposte a fare da madri surrogate per dar vita ai nipoti che i loro figli non avrebbero più potuto dare loro.