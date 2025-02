Lapresse.it - Israele, Netanyahu: “L’idea di Trump è nuova, può cambiare tutto a Gaza”

Benjamintorna su piano dipersottolineandone ancora una volta il suo apprezzamento. “Penso che la proposta del presidentesia la prima ideada anni e ha il potenziale per”, ha detto il premier israeliano in un’intervista a Fox News. “– ha aggiunto– è una piccola area dalla quale Hamas lancia attacchi, noi li colpiamo e loro riprendono, e ripetiamoquesto ancora e ancora. Così non si va da nessuna parte. Tutti descrivonocome la più grande prigione a cielo aperto al mondo, quindi perché tenere le persone in prigione?ha detto: aprite le porte, lasciate vivere le persone. Date loro la possibilità di trasferirsi temporaneamente mentre ricostruiamo. Vuoi tornare? Devi rinnegare il terrorismo, ma puoi tornare”.