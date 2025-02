Ilrestodelcarlino.it - "Io resisto ancora con la mia edicola"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Francolino Elena Palumbo porta avanti tabaccheria ed. "In paese sono rimasta praticamente tra le pochissime realtà aperte – dice –. Alcuni hanno chiuso di recente e sulla via principale è possibile vedere come è diventata la frazione. E’ ormai svuotata di attività al servizio dei cittadini. Noi che siamo rimasti abbiamo il compito di mantenere viva questa realtà dove non si sta certo male. Quotidianamente ho contatti con i residenti del paese. E si percepisce un malcontento anche sul tema della sicurezza per alcuni furti che si sono verificati in questa zona. Alcuni stanno pensando di vendere la casa per trasferirsi in città".