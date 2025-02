Io questo non lo voglio vedere C’è Posta per te papà Natale non accetta il fidanzato della figlia Cristina Poi il gesto choc della mamma

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un amore ostacolato a C’èper Te. Nella puntata di ieri, sabato 8 febbraio, il pubblico ha potuto conoscere la storia die Sebastian. Sono stati proprio i due giovani a contattare il programma perché la loro storia è constrastata dalla famiglia di lei. La coppia vuole avere un confronto aperto conGiusy e, i quali non hanno volutoné sentire lada quasi un anno.Una situazione difficile, come tante se ne vedono nello show dei sentimenti di Maria De Filippi che stavolta dovrà faticare per far ritrovare la pace ai partecipanti. Tutto inizia quando la 17ennesi innamora, dopo un bacio, di Sebastian. Lei vuole fare sul serio e così decice di presentare il ragazzo a casa. Lo fa conoscere prima a suae poi al. E qui cominciano i problemi.