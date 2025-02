Inter-news.it - Inzaghi ritrova la difesa titolare! Conferma Frattesi a centrocampo – CdS

Dopo la deludente sconfitta di Firenze, l’Inter è chiamata a una reazione immediata nel match di domani sera contro la Fiorentina a San Siro. Per farlo, Simonesembra intenzionato ad apportare diverse modifiche all’undicirispetto alla gara del Franchi.– Uno dei principali cambiamenti riguarda la, dove Benjamin Pavard è in vantaggio per partirecome braccetto destro al posto di Yann Bisseck. Anche Stefan de Vrij, reduce da un periodo di grande utilizzo, riposerà, lasciando spazio al rientrante Francesco Acerbi, pronto a guidare lanerazzurra dopo due mesi e mezzo di assenza. Insieme ad Alessandro Bastoni, dunque, completeranno la. A, Nicolò Barella tornaprendendo il posto di Davide, che però saràto al posto di Henrikh Mkhitaryan.