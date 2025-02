Internews24.com - Inzaghi Inter, così vuole allentare la tensione e liberare la testa dei suoi calciatori: la mossa per ricaricare le energie

Leggi su Internews24.com

di Redazionelaladei: laperledella sua squadraNelle ultime dichiarazioni Simoneha sottolineato più volte come gli ultimi mesi della suasiano stati parecchio stressanti a livello di partite giocate nell’arco di un brevissimo tempo. Anche dalla stanchezza fisica, ma soprattutto mentale, nasce il brutto passo falso di Firenze. La Gazzetta dello Sport spiega come mai il tecnico piacentino abbia deciso di non fissare alcun ritiro per questa notte alla vigilia della sfida contro la Fiorentina.– «Da inizio dicembre fino al recupero di Firenze, l’ha giocato 16 partite ufficiali di quattro competizioni diverse, poco meno di un gironeo di campionato.