Internews24.com - Inzaghi chiamato a una scelta importante in Inter Fiorentina: cosa cambierà

di Redazionelavora verso: il tecnico nerazzurro alza la soglia dell’attenzioneLa Gazzetta dello sport ha scavato tra i giorni di lavoro dei nerazzurri verso:LAVORO – «Le ripartenze si curano e si leggono con le marcature preventive, che in questa stagione – soprattutto in campionato – all’non sono sempre venute bene. E questo aspetto chiama per forza di cose in causa l’attenzione. La partita di domani, poi, mettedi fronte a unadi campo. Affidarsi alla voglia di riscatto di chi era in campo giovedì o cambiare molti uomini? Probabile una via di mezzo. E probabile che in mezzo – al campo, s’intende – riposi uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan, più probabilmente il secondo. A guidare l’, in senso metaforico ma anche pratico, sarà Barella.