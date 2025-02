Nerdpool.it - Invincible 3 esplora finalmente la storia delle origini di Cecil

è tornato in azione con la sua terza stagione e i primi episodi hannorivelato ladiStedman. Il ritorno diè stata unaanteprime di serie animate più attese dell’anno in generale, e l’hype è salito alle stelle dato che la nuova stagione è stata chiaramente un successo di critica prima ancora della sua anteprima. Ora che ha preso il via, le cose si stanno già complicando come non mai per la collaborazione tra Mark Grayson e, che discutono fino a che punto spingersi per proteggere la Terra.La terza stagione diha debuttato con i primi tre episodi su Prime Video, e sta chiaramente delineando la nuova traiettoria che Mark seguirà in questa nuova avventura. Tutto nasce da un nuovo disaccordo tra Mark e, e con esso i fan possono vedere comesia arrivato al punto in cui si trova oggi.