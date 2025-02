Ilrestodelcarlino.it - Intossicato dal monossido in casa

Un senegalese è rimastoa causa del fumo fuoriuscito da una caldaia difettosa mentre si trovava a, in un appartamento al sesto piano dell’Hotel House. Soccorso dal personale del 118, è stato poi portato in codice rosso all’ospedale di Civitanova. L’episodio è avvenuto venerdì pomeriggio a Porto Recanati. L’allarme è scattato intorno alle 18. L’uomo, un quarantenne, si trovava nella camera da letto, dove era accesa una stufa alimentata con una bombola a gas. Ma poco dopo si è sentito male ed è caduto a terra. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la moglie, presente per fortuna nell’abitazione insieme con i due figli piccoli. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, con l’ambulanza della Croce Gialla di Porto Recanati e quella medicalizzata da Recanati, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova.