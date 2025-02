Lanazione.it - Interventi al cimitero di Gricignano

Approfittando delle condizioni climatiche favorevoli, almeno nella settimana che sta per concludersi, hanno preso il via in questi giorni i lavori aldella frazione di Gragnano a Sansepolcro. Si tratta, nello specifico, dell’opera di ampliamento della struttura: in particolare, della realizzazione di 30 nuovi loculi, più la struttura portante per una nuova cappella privata, per la quale è prevista a breve l’uscita del bando per la concessione. L’intervento nel suo complesso prevede l’importo di 128mila euro finanziati con copertura di fondi da parte dell’amministrazione di Palazzo delle Laudi. La ditta incaricata ha richiesto le analisi del terreno e entro una decina di giorni dovrebbero arrivare i risultati delle analisi per la pratica terre e rocce da scavo, da comunicare ad Arpat.