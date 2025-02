Serieanews.com - Inter, tentazione Premier League: 40 milioni di euro

Non è riuscita quest’inverno, potrebbe riuscire la prossima estate: pronta una cessione da 40per l’: 40di(AnsaFoto) – serieanews.comÈ un periodo decisamente caldo in casa. La sconfitta di Firenze ha complicato i piani per lo scudetto, consegnando un piccolo vantaggio al Napoli di Conte, che ora dovrà dimostrare di saperlo gestire fino allo scontro diretto di marzo.Nel frattempo, il calendario non fa sconti: la Championsincombe, e l’obiettivo di tornare in finale è più vivo che mai. I nerazzurri vogliono riprendersi quella coppa sfuggita due anni fa contro il Manchester City, ma dovranno dosare bene le energie.Il mercato di gennaio, per fortuna, non ha portato scossoni. La rosa è rimasta intatta, anche se qualche brivido c’è stato.