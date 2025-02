Inter rientro amaro per Calhanoglu Il turco appare in flessione

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Campione d’Italia si è riscoperta fragile dopo la pesante sconfitta subita allo Stadio Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Il 3-0 subito in Toscana ha complicato i piani di Simone Inzaghi che si è visto privare della possibilità di agganciare il Napoli in vetta alla classifica della Serie A dalle reti di Ranieri e Kean. La debacle nel recupero della diciassettesima giornata ha messo in mostra anche un preoccupante stato di forma dei singoli, che solo un anno fa sembravano imbattibili.Calha, che succede?L’attenzione degli addetti ai lavori dopo che l’è uscita con le ossa rotte dalla trasferta in casa dei viola si è spostata sui cosiddetti titolarissimi, capaci a quest’ora della stagione precedente di produrre un filotto di quattro gare consecutive vinte segnando quattro reti e trionfare nello scontro diretto con la Juventus per l’egemonia del campionato.