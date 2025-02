Inter-news.it - Inter, il destino è dalla tua! La Fiorentina non solo per la rivincita

L’domani sera giocherà contro laalle ore 20.45 per provare ad avvicinare in maniera importante il Napoli. L’Udinese e ilaiutano i nerazzurri, che hanno una ghiotta occasione.– A pochi giorni dae dall’umiliazione ai danni dei nerazzurri il Napoli incredibilmente si ferma e non sfrutta l’ondata positiva di entusiasmo. L’Udinese blocca i sogni di fuga di Antonio Conte, che esce impazientito dal Maradona e a bocca quasi asciutta. Nella notte in cui poteva salire a +6 si ritrova solamente a +4 e rischia di ritrovarsi i rivali a -1 tra 24 ore. Proprio quei rivali che sentono aria di crisi e critiche a causa del risultato all’Artemio Franchi. Il 3-0 ha cancellato sicurezze, nel giro di 90 minuti potrebbe cambiare ancora tutto., ilparte di Inzaghi!– Ilvenuto in favore dell’, che potrà prendersi la suasubito contro la