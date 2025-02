Internews24.com - Inter Fiorentina, possibile panchina per Hakan Calhanoglu? Le ultime

di Redazione, le possibili scelte di Inzaghi:potrebbe partire dalla? I dettagliAlla vigilia della sfida trasi è molto parlato della possibilità chepossa partire dalla. In realtà, secondo quanto affermato da Simone Inzaghi in conferenza stampa, questa opzione non è mai stata realmente considerata. Il tecnico tiene in alta considerazione il turco, proprio come accadeva con Lautaro Martínez, nonostante le difficoltà riscontrate all’inizio della stagione. I problemi emersi nel derby e contro la, con gravi insufficienze e gli errori che hanno portato ai gol di Abraham e Kean, sono attribuiti unicamente al normale processo di recupero di un giocatore che è stato infortunato per un mese.Il turco, che ieri ha festeggiato il suo 31° compleanno, gode della piena fiducia del tecnico e dello staff.