Inter Fiorentina, Palladino getta subito nella mischia Fagioli: le idee di formazione del tecnico

di Redazione: ledidelper la gara di domani a San SiroIn occasione di, Raffaeleè pronto a concedere l’esordio in maglia viola a Nicolò. Il centrocampista ex Juve ha assistito giovedì alla vittoria dei suoi compagni di squadra proprio contro i nerazzurri per 3 a 0. Domani a San Siro toccherà a lui: diversi i cambi diche ha in mente ildei toscani, che adesso può contare sui diversi acquisti arrivati dal calciomercato invernale, tra i quali lo stesso. Out Adli per infortunio, Cataldi è recuperato ma non gioca titolare da più di un mese. Questo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport.– «lo vede in mezzo, in un centrocampo a 2 o a 3 e, a cominciare da domani con l’, sarà curioso capire come si trasformerà il centrocampo, anche se sarà una gara a parte perché Adli non ci sarà e Cataldi, recuperato, non gioca titolare da più di un mese.