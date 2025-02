Internews24.com - Inter Fiorentina, le critiche di Firenze hanno colpito la squadra: domani per rialzarsi, e anche Marotta manda un segnale

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ledilaper, eunal gruppoDallaalla, a distanza di appena 4 giorni l’ha l’occasione per riscattare la brutta sconfitta di giovedì sera a. Dopo il KO ladi Simone Inzaghi è stata sommersa dalle, alcune di esse quantomeno esagerate. Adesso il gruppovuole reagire come ha abituato quest’anno a fare dopo le sconfitte. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, erano state 3 le partite perse finora in stagione e in tutte e tre le occasioni il gruppo ha reagito vincendo le partite successive.– «L’obiettivo scudetto è fisso nella testa di, allenatore e dirigenti: non è l’ora di guardarsi indietro, piuttosto di rincorrere il Napoli.