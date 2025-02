Sport.quotidiano.net - Inter-Fiorentina, Inzaghi rivoluziona i nerazzurri

Milano, 9 febbraio 2025 – Quattro giorni dopo il 3-0 subito in casa della, l'ospiterà domani sera alle 20.45 allo stadio Meazza lo stesso avversario. Simoneha chiesto ai suoi una reazione e presenterà una formazione con diverse modifiche. L'unico reparto che non verrà toccato è l'attacco, con Lautaro Martinez e Thuram confermati. In difesa riprenderà posto Pavard a destra e soprattutto Acerbi al centro, Non mette piede in campo dal 23 novembre, giorno di Verona-0-5. Nelle ultime due partite era presente tra i convocati, ma non ha messo piede in campo. Potrebbe farlo direttamente da titolare, dopo aver smaltito i guai muscolari che lo hanno tartassato in questa stagione. A centrocamporilancia Barella, ma non avrà a disposizione lo squalificato Dumfries.