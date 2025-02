Sport.quotidiano.net - Inter-Fiorentina, Inzaghi cerca il riscatto: probabili e orari tv

Bologna, 9 febbraio 2025 - Una partita di ritorno giocata quattro giorni dopo quella di andata. La stranezza del calendario, che ha visto l’sprecare l’asterisco perdendo giovedì sonoramente al Franchi, lasciando il Napoli solo in testa alla classifica. Nel posticipo della ventiquattresima, dunque, i nerazzurri non potranno più fallire, con una differenza: la, in emergenza giovedì, potrà invece schierare i nuovi innesti. Le anomalie della Serie A. Vale anche per i nerazzurri, che potrebbero fare affidamento su Zalewski data l’influenza di Dimarco. Insomma, potrebbe essere una partita totalmente diversa. Resta uno snodo fondamentale per entrambe: lavuole continuare a cullare il sogno Champions - ma Juve, Milan e Lazio hanno vinto e serve una risposta - l’deve invece tenere il ritmo del Napoli e, steccato il recupero di Firenze, non c’è altro risultato se non la vittoria.