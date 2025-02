Internews24.com - Inter Fiorentina, il retroscena da Appiano: facce cariche tra i giocatori e…

di Redazione, nerazzurri pronti verso la sfida con i viola: ildaGentileInzaghi è stato chiaro con i suoi, come scrive il Corriere dello Sport, dopo la sconfitta con lail tecnico dell’ha ordinato la ripartenza contro la– «Venerdì alla Pinetina c’erano Ausilio e Baccin, ieri è stato il turno di Marotta. Ma, nella sostanza, è stato solo Inzaghi a parlare al gruppo. Con la scelta di trasmettere solo pochi messaggi e tutti mirati. Ovviamente, il tecnico piacentino ha chiesto una reazione ai suoi. E per ottenerla ha provveduto a fare leva sull’orgoglio dei campioni d’Italia. Una sconfitta – è solo la quarta in stagione, appena la seconda in campionato – non può essere un dramma, a patto però che ci sia una risposta immediata.