Internews24.com - Inter Fiorentina, è il momento di Acerbi? Dopo due mesi e mezzo il difensore potrebbe tornare titolare

Dopo due mesi e mezzo il difensore dell'Inter potrebbe tornare titolare nel match di domani delle 20:45 contro la Fiorentina. Francesco Acerbi dopo un lunghissimo stop causa infortunio sembra essere pronto a rientrare. Due mesi e mezzo, questo è il tempo che il difensore dell'Inter ha impiegato per smaltire l'elongazione al bicipite femorale rimediata nel match contro il Verona e che lo ha costretto ad abbandonare il campo dopo meno di 15 minuti lasciando il posto a De Vrij. Il recupero sembra essere stato completato e l'ex Lazio potrebbe tornare in campo proprio nel posticipo delle 20:45 contro la Fiorentina. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport Acerbi va verso la titolarità al centro della difesa al posto proprio di De Vrij. L'obiettivo è quello di riprendersi la retroguardia nerazzurista e di blindare col gruppo il secondo posto per non lasciare fuggire il Napoli in testa alla classifica.