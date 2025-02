Inter-news.it - Inter-Fiorentina con Correa? Sale un’ipotesi! Poi bagarre – Sky

è il posticipo della ventiquattresima giornata di campionato. Le ultime su Joaquin, con unaancora in corso. NUOVA PARTITA – Ed è di nuovo. Dopo la clamorosa disfatta di Firenze, i nerazzurri ritorneranno a giocare contro la Viola a distanza di appena 96 ore. Domani a San Siro sfida assolutamente da non sbagliare per la squadra di Simone Inzaghi, che mai aveva preso tre gol di scarto in una singola partita negli ultimi quattro anni. In mattinata l’si è allenata con Federico Dimarco e Joaquintra i giocatori monitorati (leggi report allenamento). Ma tra i due, l’argentino ha buone chance di ritornare tra i convocati. Per Dimarco ancora febbre e quindi non dovrebbe esserci domani con la. Si riposerà in vista del derby d’Italia contro la Juventus.