Inter-Fiorentina, cambiano le fasce? Le ultime su Dimarco e le chance di Zalewski – CdS

L’si prepara ad affrontare ladomani sera a San Siro e rispetto la gara di andata, Inzaghi potrebbe cambiare entrambe le. Il Corriere dello Sport fa il punto riguardo le condizioni di Federicoe ledidi giocare titolare.CAMBI SULLE– Se l’assenza di Denzel Dumfries è già certa a causa della squalifica, quella di Federicoresta in forte dubbio per via di un attacco influenzale. Il laterale italiano effettuerà oggi un test decisivo per valutare le sue condizioni e capire se potrà essere della partita o se dovrà alzare bandiera bianca. Simone Inzaghi sta già preparando le alternative. Sulla corsia destra la soluzione più naturale è Matteo Darmian.si ferma? Due alternative, una èSUBITO IN CAMPO – A sinistra, invece, il favorito per la maglia da titolare è Carlos Augusto.