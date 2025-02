Inter-news.it - Inter-Fiorentina, 2 verso il forfait ma novità! Probabile formazione

Domani, partita valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. L’allenamento odierno è finito e si riflette sulladei nerazzurri.LE ULTIME – Meno uno a, che a distanza di 96 ore ritorneranno a scontrarsi una contro l’altra ma non al Franchi bensì a San Siro. I nerazzurri, dopo il clamoroso tonfo di Firenze (il più pesante dal 2019 a questa parte), si sono allenati in mattinata con i lavori che sono terminati proprio alcuni minuti fa. Arrivano aggiornamenti importanti da Appiano Gentile. Per quanto riguarda i due acciaccati Federico Dimarco e Joaquin Correa, si vailper entrambi. L’esterno non si è allenato ed è ancora alle prese con la febbre, il secondo invece ha lavorato un po’ a parte e un po’ con il gruppo. Ma Inzaghi non dovrebbe rischiarlo.