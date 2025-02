Sport.quotidiano.net - Inter, carta Zalewski. Può debuttare da titolare

Tra i volti nuovi che Inzaghi potrebbe presentare domani contro la Fiorentina c’è anche l’unico innesto di gennaio. Ha già giocato, con ottimo impatto, nel secondo tempo del derby, condito da un assist di petto per l’1-1 di De Vrij. Ora Nicola Zalewsky potrebbe vivere l’emozione del debutto dal 1’, dopo aver saltato la trasferta a Firenze. L’esterno non c’era: essendo stato tesserato dopo il 1° dicembre non ha potuto aiutare i compagni a sventare il pesante ko del Franchi. Stavolta sarà in distinta e potrebbe approfittare della febbre che affligge Dimarco (già influenzato giovedì sera) per ottenere una maglia. La prova di Carlos Augusto non è stata brillante, per la verità in linea con quella dei compagni al suo fianco. Il brasiliano sembra oggi più a suo agio quando gioca da terzo in difesa, non avendo nell’uno contro uno la sua dote migliore.