Internews24.com - Inler sicuro: «Inter o Napoli? Lo deciderà il destino»

di Redazione, l’exora responsabile dell’area tecnica dell’Udinese parla della lotta scudetto: le dichiarazioniGokhan, ex centrocampista del club partenopeo e ora responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha rilasciato ai microfoni della Gazzetta dello Sport alcune dichiarazioni significative riguardo alla lotta per il campionato di Serie A. Nel giorno della sfida del Maradona tra ildi Antonio Conte e l’Udinese di Kosta Runjai?, dopo aver parlato del suo grande passato da calciatore nei due club, lo svizzero ha preferito non sbilanciarsi sulla corsa per lo scudetto. LE PAROLE DEL CENTROCAMPISTA SVIZZERO- «Finirà comeil, perché chi sta in questo mondo e lo vive da dentro rifugge dai pronostici. Ma è un gran bel campionato e non è possibile prevederne gli sviluppi».