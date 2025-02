Terzotemponapoli.com - Inler: “Questa Udinese sta dimostrando ancora di avere valori”

Passando per Carnevale negli anni 90 fino ad arrivare a Zielinski edin tempi recenti. Napoli-è incrocio di tanti ex che hanno vestito le maglie azzurra partenopea e bianconera friulana. Proprio lo svizzero di origini turche ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. L’ex centrocampista del Napoli ha parlato delle due realtà e del suo presente professionale.a “La Gazzetta dello Sport”Napoli-è la partita di Gokhan, doppio ex e oggi direttore sportivo proprio dei bianconeri. Ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Sono città che mi hanno dato tanto dal punto di vista umano. Professionalmente, sono stati periodi densi di soddisfazione, da una parte e dall’altra. Sarà emozionante tornare in quello stadio, ripensare alle gioie assaporate assieme: la vittoria delle Coppe Italia, la Supercoppa di Doha, la Champions League con il gol in Spagna, al Villarreal, che aprì le porte degli ottavi”.