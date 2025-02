Tvplay.it - Infortunio in casa Juve, aggiornamento sconcertante: i tifosi non ci credono

Leggi su Tvplay.it

Lavince a Como con sofferenza ma inbianconera tiene banco una situazione al limite del grottesco. Ecco le ultime. Nell’anticipo di questo turno di serie A laha ottenuto una vittoria sofferta e con molte polemiche in quel di Como, un 2 a 1 raggiunto nel finale con l’ennesimo show di Kolo Muani, autore di 2 gol e 5 gol in 3 partite. Un approdo in serie A clamoroso e per certi versi storico, Kolo Muani sta risolvendo diversi problemi inbianconera.in: inon ci(Lapresse) TvPlayTre punti fondamentali per lache deve tenere lotta nella corsa al quarto posto, fondamentale per raggiungere il posto in Champions League. Una sfida che durerà fino alla fine con Milan, Lazio e Fiorentina, tre squadre che – nonostante qualche alto e basso – stanno facendo molto bene e sono delle insidie reali.