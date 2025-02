Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, out anche contro il PSV. Rientro in campo contro l’Inter? C’è questa sensazione su di lui: il piano di Thiago Motta e dello staff

l'esterno out anche contro il PSV in Champions. Torna a disposizione per l'Inter? Qual è il piano per lui

Su Tuttosport si parla dell'infortunio di Andrea Cambiaso che, per il problema riscontrato alla caviglia, non ci sarà nemmeno contro il PSV martedì sera, nel match valevole per l'andata dei playoff di Champions League. Si cercherà di recuperarlo per l'Inter, ma in casa Juve ovviamente nessuno vuole evitare possibili ricadute per l'esterno. Si punta ad un recupero completo, senza affrettare i tempi visto che le soluzioni sulla sinistra per sostituirlo, adesso, ci sono.