Liberoquotidiano.it - "Infangare senza remora. E il rispetto?". Dotto contro Sinner, chi perde le staffe

Leggi su Liberoquotidiano.it

Hanno fatto scalpore le parole di GiancarloJannik. Il celebre giornalista e autore su Dagospia ha attaccato il tennista italiano numero 1 al mondo su tutti i fronti, dal caso doping ("Benedetta pomata", ha ironizzato) alla "italianità" ("Patria di se stesso"), dal rapporto con i nostri miti nazionalpopolari, partendo da Sanremo per arrivare fino al Quirinale ("Li schifa proprio") per concludere con il rapporto con i soldi: "Si tura il naso quando si tratta di marchette multimilionarie, a destra e a manca". Parole non tenere, insomma. A cui sui social ha risposto per le rime un altro giornalista, Massimiliano Ambesi: "Spero di non essere il solo a pensare che il signor Giancarloabbia superato ogni limite - scrive su X l'esperto di tennis -. La critica è sempre consentita, ma ildelle persone viene prima di tutto e nell'ultima occasione ci si è spinti decisamente oltre.