Incidente stradale in Messico | 41 morti in scontro tra autobus e camion

Almeno 41 persone sono morte sabato mattina in unche ha coinvolto une unnel sud del: lo ha reso noto il governo dello Stato di Tabasco, come riporta la Bbc. L'emittente britannica pubblica sul suo sito un'immagine dell'completamente distrutto dalle fiamme: a bordo del mezzo c'erano 48 passeggeri, ha reso noto l'operatore dell', la Tour's Acosta. L'è avvenuto vicino alla cittadina di Escárcega mentre l', partito da Cancun, era diretto a Tabasco. Secondo la Tour's Acosta, l'si è scontato con un "rimorchio". La società ha aggiunto che sta lavorando con le autorità per scoprire la causa dell'e che l'viaggiava entro i limiti di velocità.