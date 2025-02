Anteprima24.it - Incidente in un caseificio, operaio ferito a un braccio: è in condizioni gravi

Tempo di lettura: < 1 minutoUnsul lavoro si è verificato in undi Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, dove undi 59 anni è rimastomentre operava su una macchina. L'uomo ha riportato un grave trauma alsinistro rimasto incastrato in una vasca. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la vittima in ospedale in codice rosso: ci sono seri dubbi sul recupero dell'arto. Ledell'restano, ma stabili. I carabinieri stanno indagando sull'per chiarire la dinamica dei fatti e verificare se all'interno delfossero rispettate tutte le normative in materia di sicurezza sul lavoro.