Ilrestodelcarlino.it - "Incentivo a usare i mezzi pubblici"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Quello degli aumenti dei parcheggi è un problema che non mi riguarda in realtà – specifica Giorgio Melucci –. Lavoro in una banca in centro a Rimini e vivo a Riccione, ogni mattina prendo il Metromare e scendo in stazione, poi faccio una piccola camminata e sono arrivato in ufficio. Alla fine dell’anno risparmio sul carburante e sui parcheggi: quelle poche volte che sono dovuto andare in auto invece ho sempre fatto fatica a trovare uno stallo libero e in più parliamo di cifre non da poco. Non credo sia una questione solo riminese, anche a Riccione i parcheggi sono aumentati negli ultimi anni, senza parlare delle grandi città. E’ un trend che va avanti da un bel po’ di tempo".