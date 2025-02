Lanazione.it - In cento davanti alla Prefettura. “Chiediamo legalità a Vicofaro. Siamo diventati un ghetto”

Pistoia, 9 febbraio 2025 – Almeno un centinaio le persone che ieri mattina hanno preso partemanifestazione organizzata dai residenti di, per chiederee decoro per un quartiere che da anni sta affrontando una difficile convivenza, quella con il centro di accoglienza dei migranti nella parrocchia di don Massimo Biancalani. La manifestazione si è svoltain via Pertini, prima di tre tappe: altre due saranno organizzatediocesi, in via Puccini, e infinechiesa di Santa Maria Maggiore. Il motivo è chiaro, i cittadini, come hanno ribadito anche ieri, chiedono risposte agli unici interlocutori che potrebbero, a loro avviso, porre fine a una situazione divenuta insostenibile: il prefetto, il vescovo e infine lo stesso don Massimo Biancalani.