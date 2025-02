Lanazione.it - Imprenditoria ’green’. Il sogno dei fratelli Possi. Un angolo di paradiso nella Val di Forfora

Una spinta fondamentale alle imprese under41 che sono impegnate in agricoltura: grazie ai fondi del bando della Regione Toscana dedicato ai giovani imprenditori, ci sono state ben quaranta nuove iniziative che sono state premiate in provincia. "Saranno fondi per giovani agricoltori per creare nuove imprese, dando slancio al passaggio generazionale nelle aziende familiari – spiegano da Coldiretti Pistoia – in una regione dove due imprese agricole su tre sono condotte da over60, l’aumento della dotazione finanziaria del bando decisa dalla Toscana permetterà a una platea più vasta di giovani di beneficiare di un incentivo che in passato ha già dato buoni risultati". Le richieste di finanziamento fanno parte dell’ambito del Csr (complemento per lo sviluppo rurale) Toscana 2023-27 e, a breve, si procederà alla realizzazione dei piani di sviluppo aziendale.