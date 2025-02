Dayitalianews.com - IMOCO – VERO VOLLEY: FINALE DI COPPA ITALIA IN DIRETTA

Ieri sono andate in scena le due semifinali difemminile che hanno regalato davtanto spettacolo.La prima semidiha visto sfidarsi Conegliano – Novara con la stessa Conegliano che è riuscita a liquidare con un sofferto 3-0 la squadra di Novara.La seconda semidiha visto sfidarsi Scandicci –in una vera e propria lotta.Dopo oltre 2 ore e mezza di gioco è stata laa vincere il match con il punteggio di 3-2, assicurandosi un posto inDI.Oggi andrà in scena la FINALISSIMA DIche vedrà scendere in campo CONEGLIANO –Ancora una volta i favori del pronostico pendono dalla parte di Conegliano che si rivela essere sempre la squadra da battere, ma attenzione perché si tratta pur sempre di unae quindi tutto può succedere.