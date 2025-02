361magazine.com - Ilaria torna a parlare del Grande Fratello e rivela un retroscena

Galassi arriva a Verissimo dopo aver abbandonato la Casa più spiata d’Italia, le prime dichiarazioni dell’ex gieffinaGalassi lo scorso lunedì ha deciso di abbandonare la Casa più spiata d’Italia anticipatamente. La concorrente de Le Non è la Rai ha iniziato questa nuova avventura televisiva formando un bel trio con Eleonora e Pamela.ha scelto di abbandonare per poter rire ad abbracciare suo figlio e il suo compagno, dopo ben cinque mesi di esperienza.Leggi anche, il consiglio di Lorenzo a Zeudi: “Tanto non esci”Le prime dichiarazioni dell’ex gieffinaquesto pomeriggio è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin perproprio della sua recente esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Alla domanda della conduttrice Silvia Toffanin: “Come va?”, l’ex gieffina ha risposto: “Stare con te, bene”.