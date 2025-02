Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis si difende da Fazio, un altro caso: "Dove dovresti essere", clamorosa risposta dall'Ungheria (con questa foto) | Guarda

L'intervista dia Che tempo che fa, sul Canale Nove, diventa un nuovodiplomatico tra Italia e. "Il problema è che questo processo in qualche modo per il governo ungherese è un processo politico, nel senso che sebbene il processo in tribunale non si sia ancora concluso, il problema è che io più e più volte sono stata bersaglio di dichiarazioni molto pesanti rilasciate da esponenti del governo, ancheo stesso Orban quando è venuto in visita qua in Italia, in cui mi descrivono come una delinquente, una terrorista e dicono che merito una pena esemplare". L'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra si sfoga da Fabioe ricorda il suo stato di arresto per 15 mesi prima dieletta all'Europarlamento.è stata rinviata a giudizio e rischia fino a 24 anni di carcere con l'accusa di avere aggredito alcuni militanti neonazisti durante una manifestazione.