Europa.today.it - Il video dei vigili investiti da un'auto durante un controllo

Leggi su Europa.today.it

Due agenti della polizia locale di Parma sono statida unmobilista che ha cercato di sfuggire a un. È successo in via Massimo D'Azeglio, sabato 8 febbraio. Come si vede da unche riprende la scena, i duehanno fermato un'mobile e hanno iniziato i.