Iltempo.it - Il vescovo anti Biden: “Negati i principi cristiani. Trump salverà l'America dalla corruzione morale”

Leggi su Iltempo.it

Nonostante la nomina di un vice cattolico e il perdono concesso agli attivisti pro-life inquisiti negli anni di Joe, ilII si è aperto all'insegna dello scontro con la Conferenza episcopale degli Stati Uniti sul dossier migr. Ma tra i vescovini c'è chi si smarca e dimostra di apprezzare le prime mosse del 47esimo presidente: stiamo parlando di monsignor Joseph Strickland, uno dei presuli più conosciuti d'grazie alle sue posizioni «scomode», non a caso richiestissimo oratore della Catholic Speakers Organization. In un'intervista concessa a Il Tempo, Strickland ha detto la sua sul ritorno alla Casa Bianca del tycoon. Eccellenza, come valuta queste prime settimane del secondo mandato di Donald? «Comecattolico, è un sollievo vedere un ritorno al buon senso e allo stato di diritto.