Il Torino è furioso | Una roba senza senso

Il direttore sportivo del club granata Davide Vagnati arrabbiato per il mancato rigore nel finale di garaGrande rabbia per ildopo l’1-1 con il Genoa. I granata protestano per un rigore non concesso in pieno recupero.Il: “Una” (LaPresse) – Calciomercato.itNel post gara a ‘DAZN’ è intervento il ds Vagnati che ha espresso tutta la rabbia della societò: “L’episodio cambia tutto, l’arbitro doveva valutarlo in campo, ma abbiamo la tecnologia e evidentemente non funziona. Il rigore è evidente, perché il Var non interviene? Non voglio puntare il dito ma l’errore c’è. Bisognava chiamare l’arbitro”.Il dirigente continua: “Secondo l’arbitro non c’erano i presupposti per il rigore, ma può anche sbagliare, lo facciamo tutti. Oggettivamente non hache non venga richiamato, Sanabria va giù, l’arbitro doveva essere richiamato”.