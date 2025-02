Laspunta.it - Il Tar di Latina da ragione a FRZ. Respinto il ricorso della CSA.

CSA, non paga di avere ottenuto da FRZ l’affidamento del servizio di trattamento meccanico biologico del rifiuto indifferenziato di Ventotene, ha adito il TARper ottenere anche il rifiuto indifferenziato di Formia, avendone FRZ affidato il trattamento meccanico biologico a Rida Ambiente, chiedendo anche la sospensivadetermina di affidamento. FRZ, patrocinata dall’avv. Vittorina Teofilatto, ha difeso e tutelato la sua scelta derivante da una approfondita istruttoria, che consente tra l’altro di conseguire un sostanzioso risparmio annuo a beneficio dei cittadini di Formia. L’udienza in camera di consiglio si è tenuta il 5/2/2025 e il TAR ha rigettato l’istanza cautelare di CSA.CSA s.r.l. aveva richiesto l’annullamento dell’affidamento, la sospensione immediatadecisione, la dichiarazione di inefficacia del contratto e, in subordine, il proprio subentro nella gestione del servizio o un risarcimento economico.