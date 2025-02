Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco escluso dal summit: "Il nostro ’no’ è chiaro da tempo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tenuto fuori dall’incontro tra il presidente della Provincia e gli esponenti del Comitato, per volontà di quest’ultimi, ma allo stessoilLorenzo Fiordelmondo spiega i motivi che lo hanno porato a disertare la manifestazione dopo evr ringraziato per l’invito. "La scelta di declinare l’invito – dice il primo cittadino – nasce dalla consapevolezza che in questa vicenda ildebba avere come preciso riferimento il percorso istituzionale. Cosa che ho sempre fatto fin dal primo giorno in cui la Edison ha presentato la propria proposta. L’Amministrazione comunale ha costruito assieme al Consiglio comunale, trovandone unanime condivisione e approvazione, la delibera con la quale si afferma chiaramente la contrarietà all’insediamento dell’impianto. Unmotivato non da suggestioni, stati d’animo e men che meno da calcolo politico, ma da elementi emersi anche nel corso dell’approfondito confronto pubblico.