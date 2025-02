Iltempo.it - Il silenzio su Basovizza peggiore di quell'odio

Ieri Il Tempo aveva aperto il giornale con il titolo «I compagni delle foibe». Avevamo sentito dal sottosuolo della politica emergere l'proprio daa sinistra che non solo non si è mai scusata per avere indossato gli stessi colori, gli stessi simboli, le stesse parole d'ordine dei criminali comunisti titini che hanno assassinato migliaia di innocenti. Ma che ha usato un monumento nazionale dell'Italia e il dramma degli esuli e degli infoibati per farsi propaganda politica da quattro soldi nelassordante dei leader del Pd Elly Schlein e del M5S Giuseppe Conte. Qualcosa di cui vergognarsi. Basta solo pensare che sono gli stessi che vanno denunciando crimini di guerra ogni volta che possono presentare un'interpellanza per attaccare il governo di Giorgia Meloni. Gli stessi che si sono schierati con i terroristi di Hamas contro gli ebrei d'Israele.