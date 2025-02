Quotidiano.net - Il ricordo dei massacri. Sfregiata la foiba di Basovizza. Meloni: "Oltraggio a tutta l’Italia"

Leggi su Quotidiano.net

Tre scritte con la vernice rossa, in lingua slava, sono comparse ieri alladi: Trst je nas ("Trieste è nostra"), "Trieste è un pozzo" e la terza, tradotta, è "Morte al fascismo, libertà al popolo" (Smrt Fasizmu Svoboda Norodom). Segue anche un numero, "161". Nel 1945 furono occultati nel pozzo diun numero imprecisato di cadaveri di prigionieri, militari e civili uccisi dai militari dall’esercito di liberazione jugoslavo. Le scritte sono apparse nella notte e sono state rinvenute ieri verso le 6 da alcuni addetti arrivati allaper l’allestimento dei palchi per la cerimonia solenne del Giorno delin programma domani e alla quale parteciperà la sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti. Non potendole rimuovere, sono state coperte di vernice bianca.